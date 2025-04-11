Ванга предрекла России мировое господство: Как пророчества 2025 года связали с Путиным и апокалипсисом

Земля в гневе, Европа в огне: Почему британские таблоиды вспомнили о слепой провидице? Британское издание The Mirror опубликовало на первой полосе материал, связавший события 2025 года с предсказаниями болгарской ясновидящей Ванги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии