Трамп: Сальвадор удерживает в тюрьме "инопланетных врагов мира"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле, которого похвалил за размещение "самых жестоких инопланетных врагов мира" в мегатюрьме его страны.
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