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Форвард "Рейнджерс" Панарин похвалил свое звено после победы над "Сэйбрз"

Форвард "Рейнджерс" Панарин похвалил свое звено после победы над "Сэйбрз"

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своем звене с Алекси Лафреньером и Филипом Хитилом после матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало Сэйбрз".

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