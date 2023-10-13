Форвард "Рейнджерс" Панарин похвалил свое звено после победы над "Сэйбрз"

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своем звене с Алекси Лафреньером и Филипом Хитилом после матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало Сэйбрз".
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