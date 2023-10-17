Эпидемиолог Эсауленко заявила о рисках тройной эпидемии вирусов в России

В России ждут тройную эпидемию, которая включает в себя сезонные вирусы, коронавирус и грипп. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко, ее слова привел ТАСС.
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