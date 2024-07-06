Путин: успехи на географической олимпиаде подтверждают потенциал молодежи РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую сборную команду школьников, принимавшую участие в 10-й Европейской географической олимпиаде в Сербии, и отметил их высокий уровень подготовки и командный дух.
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