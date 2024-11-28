Полковник раскрыл, почему США боятся «Орешника» больше ядерного оружия

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Военный эксперт Роман Насонов раскрыл революционные особенности российской ракеты «Орешник», способной поражать цели на уровне ядерного оружия без радиоактивного загрязнения.
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