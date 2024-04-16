Украина может получить помощь США в пакете с Израилем

После иранской атаки на израильские территории Джо Байден призвал лидеров фракций Демократической и Республиканской партий США ускорить рассмотрение пакета помощи Израилю, в который входит и помощь Украине.
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