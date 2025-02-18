США и Германия хотели организовать для Украины мягкое поражение. План Вашингтона и Берлина раскрыл профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal (WSJ).
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