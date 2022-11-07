Из Кемерова запущены новые транзитные рейсы в Сочи и Иркутск

Изменения в осенне-зимнем расписании анонсировали в международном аэропорту имени Алексея Леонова.Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове переходит на новое осенне-зимнее расписание, в связи с чем открываются новые направления.
Изменения в осенне-зимнем расписании анонсировали в международном аэропорту имени Алексея Леонова.Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове переходит на новое осенне-зимнее расписание, в связи с чем открываются новые направления.
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