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Из Кемерова запущены новые транзитные рейсы в Сочи и Иркутск

Из Кемерова запущены новые транзитные рейсы в Сочи и Иркутск

Изменения в осенне-зимнем расписании анонсировали в международном аэропорту имени Алексея Леонова.Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове переходит на новое осенне-зимнее расписание, в связи с чем открываются новые направления.

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