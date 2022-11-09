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Эвандер Кэйн получил глубокий порез руки коньком в матче с «Тампой». Игрок «Эдмонтона» доставлен в больницу, состояние стабильное

Эвандер Кэйн получил глубокий порез руки коньком в матче с «Тампой». Игрок «Эдмонтона» доставлен в больницу, состояние стабильное

Эвандер Кэйн не доиграл матч с «Тампой» из-за глубокого пореза руки коньком. Форвард «Эдмонтона» покинул площадку во втором периоде матча с «Лайтнинг» (3:2).

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