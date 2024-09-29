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Дронница-2024. От техники к организации

Дронница-2024. От техники к организации

Фото: «Телеграм»-канал «Дронница».Быстрый беспилотный самолёт проскочил в зону работы средств РЭБ, но они ему не помешали – ни ориентации, ни трансляции с камеры видеоизображения, ни работе канала управления.

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