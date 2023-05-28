"Предательство страны продолжается". Теперь отличился "патриот" бывший министр Михаил Мень

Помните, откровенное заявление нашей Госдумы? 1. В нашей стране более 16 тыс. чиновников имеют банковские счета, недвижимость и постоянно проживающих родственников за границей.
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