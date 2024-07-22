Хамзаев рассказал о приоритете охраны здоровья молодежи в работе Государственной Думы

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев поделился своими приоритетами в работе парламента. Он отметил, что защита здоровья молодежи является ключевой задачей, благодаря принятию новых законов, запрещающих продажу энергетических напитков несовершеннолетним и ужесточающих ответственность за рекламу наркотиков.
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