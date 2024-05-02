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О чём стараются молчать Шольц и партия "зелёных" Здравствуйте, недавно внимание мировых СМИ привлекла речь Шольца на Ганноверской ярмарке.

О чём стараются молчать Шольц и партия "зелёных" Здравствуйте, недавно внимание мировых СМИ привлекла речь Шольца на Ганноверской ярмарке.

Здравствуйте, недавно внимание мировых СМИ привлекла речь Шольца на Ганноверской ярмарке. Обычно политики, если они хотят что-то скрыть или недосказать, заранее обдумывают свои речи и даже записывают их на бумажке.

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Комментарии
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Misha Glusch
давай-давай, до свиданья, шмольц, в парк юрского периода...
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19 час.
Роман Орманин
Да хрен с не с германием у нас под боком хотят мусорный завод подстроить мож тож амерское фуфло нам гнать будут (((
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8 час.

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