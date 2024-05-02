О чём стараются молчать Шольц и партия "зелёных" Здравствуйте, недавно внимание мировых СМИ привлекла речь Шольца на Ганноверской ярмарке.

Здравствуйте, недавно внимание мировых СМИ привлекла речь Шольца на Ганноверской ярмарке. Обычно политики, если они хотят что-то скрыть или недосказать, заранее обдумывают свои речи и даже записывают их на бумажке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии