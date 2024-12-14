В Архангельской области в 2024 году обновят 26,5 километров коммнуальных сетей

Завершается работа на объектах, обновляемых по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры— Сдали в эксплуатацию 8,7 километров теплосетей в поселке Приводино Котласского округа и 1,4 километра водопровода в поселке Васьково в Приморском округе.
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