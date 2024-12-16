Мэр рассказал о работе центра развития фармацевтической отрасли «Алабушево»

Сегодня в городе реализуют крупные проекты строительства фармацевтических предприятий. Последние годы основным и крупнейшим центром размещения новых фармацевтических компаний является площадка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде.
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