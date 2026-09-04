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Евгений Люлин: «Наш проект вышел за границы привычного футбольного поля»

Евгений Люлин: «Наш проект вышел за границы привычного футбольного поля»

ДЗЕРЖИНСК, 4 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 3 сентября принял участие в открытии новых футбольных полей в детских садах № 82 и № 132 Дзержинска.

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