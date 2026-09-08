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ТАСС

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Фильм про Урфина Джюса начнут снимать во второй половине 2027 года

Фильм про Урфина Джюса начнут снимать во второй половине 2027 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Съемки фильма "Урфин Джюс" по произведению Александра Волкова "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" планируют начать во второй половине 2027 года.

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