О борьбе с шереметьевским барьером

И

Искандер

Пустая болтовня. Путин, наверно впервые, назвал СВО - ВОЙНОЙ. И не хрен даже думать об ослаблении фильтрации в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. В России через край "взрывоопасной молодёжи" из среднеазиатских кишлаков, чтобы на социалку сажать ещё и "беженцев" из щирых салоедов, вволю нашатавшихся по Европе. И, "по чесноку", это такие же "херои", как наши испуганцы, штурмовавшие пропускной Верхнего Ларса, удирая от СВО.