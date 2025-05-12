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О борьбе с шереметьевским барьером

О борьбе с шереметьевским барьером

После 24 февраля 2022 года любая попытка пересечь границу Украины с российским паспортом, хоть на въезд, хоть на выезд, гарантировала фатальный исход.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Проверять и не пускать!!!
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4 час.
И
Искандер
Пустая болтовня. Путин, наверно впервые, назвал СВО - ВОЙНОЙ. И не хрен даже думать об ослаблении фильтрации в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. В России через край &quot;взрывоопасной молодёжи&quot; из среднеазиатских кишлаков, чтобы на социалку сажать ещё и &quot;беженцев&quot; из щирых салоедов, вволю нашатавшихся по Европе. И, &quot;по чесноку&quot;, это такие же &quot;херои&quot;, как наши испуганцы, штурмовавшие пропускной Верхнего Ларса, удирая от СВО.
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3 час.
Семен Семеныч
Давно надо было такую фильтрацию установить на всех пунктах пропуска на территорию России. С мигрантов вообще требовать пакет документов: официальное приглашение на работу и справка о наличии места для проживания (предприниматель указывает по какому адресу будет мигрант проживать) от предпринимателя, справка об отсутствии судимости из МВД страны убытия, аттестат об образовании (интересует уровень знания русского языка, при отсутствии запрет на въезд), проверка телефонов. Трудовому мигранту запретить привозить с собой членов семьи.
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2 час.
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