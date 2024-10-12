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РОСБАЛТ

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Как я стал самокастером

Как я стал самокастером

Автор «РосБалта» рассказывает, что изменило в его жизни активное пользование кикшерингом. Когда я смотрю на скопища самокатов от самых разных кикшеринговых компаний у станций метро или торговых центров, испытываю не так много эмоций.

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