Как я стал самокастером

Автор «РосБалта» рассказывает, что изменило в его жизни активное пользование кикшерингом. Когда я смотрю на скопища самокатов от самых разных кикшеринговых компаний у станций метро или торговых центров, испытываю не так много эмоций.
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