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В Тюмени пожар охватил семь жилых домов на площади 700 квадратов

В Тюмени пожар охватил семь жилых домов на площади 700 квадратов

Пожар охватил семь жилых домов на Салаирском тракте в Тюмени, огнём охвачена площадь 700 кв. м. Об этом сообщили в областном главке МЧС России.

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