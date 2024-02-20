Фото: Под Смоленском в захламленном подъезде произошел серьезный пожар

В региональном ГУ МЧС дали разъяснения, как нужно содержать общее имущество в многоквартирном доме. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что нередко смоляне устраивают склады ненужной мебели в подъездах многоквартирных домов, оправдываясь удобством.