За 13 лет никто так и не смог взломать учетную запись Гейба Ньюэлла в Steam Среди...

За 13 лет никто так и не смог взломать учетную запись Гейба Ньюэлла в SteamСреди миллионов пользователей Steam по всему миру есть только один человек, который вызывает гораздо больший интерес, чем остальные: сам Гейб Ньюэлл.
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