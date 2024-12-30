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Царьград

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Илья Самсонов: герой матча НХЛ с "Калгари" и его впечатляющий шатаут

Илья Самсонов: герой матча НХЛ с "Калгари" и его впечатляющий шатаут

Русский вратарь Илья Самсонов стал первой звездой матча НХЛ против "Калгари", оформив шатаут и отразив 31 бросок.

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