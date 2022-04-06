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В России изменят порядок установления и подтверждения инвалидности

В России изменят порядок установления и подтверждения инвалидности

В России будут введены новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они заменят действующий до 1 июля упрощенный порядок, временно установленный из-за пандемии коронавируса для минимизации контактов и уменьшения риска заражения.

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