В России изменят порядок установления и подтверждения инвалидности

В России будут введены новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они заменят действующий до 1 июля упрощенный порядок, временно установленный из-за пандемии коронавируса для минимизации контактов и уменьшения риска заражения.
В России будут введены новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они заменят действующий до 1 июля упрощенный порядок, временно установленный из-за пандемии коронавируса для минимизации контактов и уменьшения риска заражения.
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