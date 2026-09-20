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Цена пустой дороги, художественный рассказ

Цена пустой дороги, художественный рассказ

В семь утра на шоссе 101 было так тихо, словно Калифорния уже умерла. Не в переносном смысле — не как умирают города после землетрясения, когда несколько дней звенят сирены, а люди стоят у домов и смотрят на трещины в стенах.

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