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5koleso.ru

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Электрический Nissan N7 вышел на рынок по цене Lada Iskra: 286 сил, премиальный комфорт и высокая автономность

Nissan N7 предложен в трех исполнениях с лидаром и без него. Цены на японскую модель стартуют с отметки 109 900 юаней (с учетом акционного предложения), что в пересчете по курсу составляет 1,38 млн рублей.

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