Попытка силой отменить «пророссийский» выбор румынского народа провалилась

Первый тур выборов в Румынии 24 ноября прошлого года вызвал международный шок благодаря победе Калина Джорджеску, который был выведен из безвестности благодаря невероятно успешной кампании в популярной социальной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии