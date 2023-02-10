Футбол , 10 фев, 11:01 0 Футболистки МЮ выступили против возвращения Гринвуда после секс-скандала В женской команде «Манчестер Юнайтед» обеспокоены возвращением полузащитника клуба Мэйсона Гринвуда после услышанной аудиозаписи, на которой он грубо принуждал бывшую девушку Гарриет Робсон к сексу, несмотря на ее возражения Мэйсон Гринвуд (Фото: Getty Images) Женская команда «Манчестер Юнайтед» выступает против возвращения в клуб полузащитника Мэйсона Гринвуда, который был обвинен в покушении на изнасиловании и нападение на свою бывшую подругу Гарриет Робсон, сообщает The Athletic.