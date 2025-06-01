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Захарова заявила, что реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает

Захарова заявила, что реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает

Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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Александр Бабин
А чего здесь удивляться-скорее всего они сами это и устроили
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