Захарова заявила, что реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает

Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, информирует РИА Новости.
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