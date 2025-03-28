🇷🇺Асы в небе🇷🇺 🇷🇺🎥 Кадры боевой работы ударных вертолетов армейской авиации ВКС РФ в зоне проведения спецоперации🔥 #ВКСРФ #Авиация #Ка52 #Ми24 #Донбасс #Россия #СВО.
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🇷🇺Асы в небе🇷🇺 🇷🇺🎥 Кадры боевой работы ударных вертолетов армейской авиации ВКС РФ в зоне проведения спецоперации🔥 #ВКСРФ #Авиация #Ка52 #Ми24 #Донбасс #Россия #СВО.
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