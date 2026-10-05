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После разгрома 6:0 — вновь легкая победа: африканцы приехали без лидеров. Прогноз на Россия — Нигерия

После разгрома 6:0 — вновь легкая победа: африканцы приехали без лидеров. Прогноз на Россия — Нигерия

Без Осимхена и Лукмана у гостей мало шансов.Россия завершит осенний цикл домашним товарищеским матчем с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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