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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Меркулов: «Колорадо» был единственным вариантом. Если бы у меня был большой выбор, можно было бы рассуждать. Нравится, что у меня вообще появилось предложение»

Нападающий Георгий Меркулов высказался о решении перейти в «Колорадо». Ранее он выступал в системе « Бостона ».

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