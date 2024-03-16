Минобороны РФ: расчеты гаубиц «Мста-Б» продолжают уничтожать украинские ДРГ

Министерство обороны РФ в субботу сообщило, что уничтожение диверсионно-разведывательных групп украинских террористических формирований, которые пытаются прорваться на территорию Российской Федерации, ведут расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Запад".
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