Судоходные гиганты приостанавливают навигацию по Красному морю из-за усиления атак хуситов

Участившиеся нападения боевиков-хуситов на торговые суда у берегов Йемена вызвали широкомасштабные сбои в торговле, поскольку некоторые крупнейшие в мире судовладельцы приостанавливают региональную навигацию и оценивают, безопасно ли отправлять экипажи через Красное море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии