Судоходные гиганты приостанавливают навигацию по Красному морю из-за усиления атак хуситов

Участившиеся нападения боевиков-хуситов на торговые суда у берегов Йемена вызвали широкомасштабные сбои в торговле, поскольку некоторые крупнейшие в мире судовладельцы приостанавливают региональную навигацию и оценивают, безопасно ли отправлять экипажи через Красное море.