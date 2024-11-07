Пресечь самострой на Бескудниковском бульваре помогли камеры видеонаблюдения

Пресечь возведение самостроя у ресторана на Бескудниковском бульваре помогли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.
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