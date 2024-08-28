ФСБ: В Ингушетии задержаны шестеро граждан РФ, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов В Ингушетии предотвращена серия нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви.
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ФСБ: В Ингушетии задержаны шестеро граждан РФ, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов В Ингушетии предотвращена серия нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви.
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