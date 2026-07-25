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Алкогольный гигант Bacardi вслед за ромом в Туле начал разливать мартини в Дагестане

Алкогольный гигант Bacardi вслед за ромом в Туле начал разливать мартини в Дагестане

Bacardi продолжает локализовать производство своей продукции в России. После запуска розлива рома Bacardi Oakheart в Тульской области компания начала промышленное производство вермута Martini Bianco и аперитива Martini Fiero в Дагестане.

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