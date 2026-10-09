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Тренер «Металлурга» Воробьев о 7:1 с «Салаватом»: «Хорошая игра. Мы доминировали, потом старались играть по счету»

Исполняющий обязанности главного тренера « Металлурга » Владимир Воробьев высказался о разгромной победе над « Салаватом » (7:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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