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Правило 12: можно ли пить воду, которая стоит уже пару дней

Правило 12: можно ли пить воду, которая стоит уже пару дней

Конечно, если вы страдаете от сильной жажды, лучше выпить даже старую воду. Однако, если есть возможность, лучше не рисковать.

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