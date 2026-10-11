Правило 12: можно ли пить воду, которая стоит уже пару дней

Конечно, если вы страдаете от сильной жажды, лучше выпить даже старую воду. Однако, если есть возможность, лучше не рисковать.
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