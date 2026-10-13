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Четверть молодых людей никогда не отвечает на звонки: почему зумеров так пугают разговоры по телефону

Четверть молодых людей никогда не отвечает на звонки: почему зумеров так пугают разговоры по телефону

Каждый четвертый молодой человек не отвечает на звонки вообще, и дело не в плохом воспитании фото: MAXIM/AIТелефон вибрирует, на экране — «Мама».

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