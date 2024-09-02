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ВСУ предприняли попытку атаки на военный аэродром Мигалово в Тверской области

ВСУ предприняли попытку атаки на военный аэродром Мигалово в Тверской области

Украинские БПЛА попытались атаковать аэродром в Твери.Украинские беспилотники попытались атаковать военный аэродром Мигалово в районе Твери.

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