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Царьград

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Мизулина сообщила о проблемах в Telegram и критике Дурова

Мизулина сообщила о проблемах в Telegram и критике Дурова

Екатерина Мизулина осветила проблемы на платформе Telegram, где подростки подвергаются угрозам. Росфинмониторинг внёс Павла Дурова в список террористов и экстремистов, что требует замораживания его активов.

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