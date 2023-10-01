«Основное требование — прозрачность». Депутат рассказал о новом законе

В России в воскресенье, 1 октября, вступил в силу закон о рекомендательных сервисах, согласно которому владельцы сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, должны будут объяснять пользователю, по каким принципам он работает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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