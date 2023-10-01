Газета Труд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Труд

537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Только  пусть  ЯНКИ  НЕ ВСХЛИПЫВАЮТ  на  ВЗРЫД  пред всем миром , когда  РОССИЙСКИЕ  ДРУЗЬЯ   такие как  КУБА , ВЕНЕС...В НАТО сделали за...
  • Василий Садайло
    Ну а при чем здесь этот нуль, он себя уже зарекомендовал в бытность свою премьером и президентом. Спаси и сохрани от ...Медведев: спецопе...
  • Владимир Моргунов
    НИКОГДА ЗАПАД НЕ ОБЪДИНИТСЯ С РОССИЕЙ. НАЧНУТ ГОТОВИТЬ ОЧЕРЕДНУЮ ПАКОСТЬ !!!Победа России объ...

«Основное требование — прозрачность». Депутат рассказал о новом законе

«Основное требование — прозрачность». Депутат рассказал о новом законе

В России в воскресенье, 1 октября, вступил в силу закон о рекомендательных сервисах, согласно которому владельцы сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, должны будут объяснять пользователю, по каким принципам он работает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх