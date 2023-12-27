В МИД РФ объяснили причины голосования Запада против российской резолюции в ООН

Неприятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма, которую Россия ежегодно представляет в ООН, со стороны стран Запада было всегда, и в США объясняли это заботой о соблюдении прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Сергей Вершинин.
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