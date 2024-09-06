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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амбассадор BetBoom Федор Смолов: «Успех на поле во многом зависит от того, насколько сплоченной будет команда»

Амбассадор BetBoom Федор Смолов: «Успех на поле во многом зависит от того, насколько сплоченной будет команда»

Амбассадор BetBoom Федор Смолов поделился мыслями по поводу прошедшего матча между сборными Вьетнама и России.

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