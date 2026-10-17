В российском Минобороны заявили, что бойцы ВС России поразили в Житомире электроподстанцию. «В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий военно-промышленного комплекса», — отметили в ведомстве.
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