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ПСБ повысил ставки по вкладам для физлиц

ПСБ повысил ставки по вкладам для физлиц

ПСБ улучшил условия по самым востребованным у розничных клиентов сберегательным продуктам. По «Народному вкладу» максимальную ставку 30% годовых получат новые клиенты при размещении средства на 32 дня, при открытии вклада на 91 день доходность составит 22%, на 150 дней - 20%.

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