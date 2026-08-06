ПСБ повысил ставки по вкладам для физлиц

ПСБ улучшил условия по самым востребованным у розничных клиентов сберегательным продуктам. По «Народному вкладу» максимальную ставку 30% годовых получат новые клиенты при размещении средства на 32 дня, при открытии вклада на 91 день доходность составит 22%, на 150 дней - 20%.