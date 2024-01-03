Политолог заявил о ложащихся на плечи граждан ЕС последствиях санкций

Экономические потери стран Евросоюза (ЕС) от антироссийских санкций ложатся на плечи граждан блока. Об этом 3 января заявил в беседе с «Известиями» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов.
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