Более 1000 участников из 65 стран приняли участие в форуме "Диалог о фейках 2.0"

В Москве стартовал второй международный форум "Диалог о фейках 2.0", в котором принимают участие более 1000 экспертов и представителей органов власти из 65 стран, сообщает пресс-служба АНО "Диалог регионы".
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